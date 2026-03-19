Offerte vacanze a Ostuni: le migliori di primavera 2026

Immagina di passeggiare tra le stradine bianche di Ostuni, il sole che riscalda dolcemente la tua pelle mentre l’aria profuma di fiori di agrumi. Le case imbiancate a calce brillano sotto la luce primaverile e il mare blu si intravede all’orizzonte. È il momento perfetto per pianificare la tua prossima vacanza in questo angolo di paradiso.

Le migliori offerte di hotel a Ostuni per la primavera 2026

Ostuni in primavera offre tariffe particolarmente vantaggiose, con pacchetti e sconti pensati per chi vuole scoprire la “Città Bianca” nella sua stagione più suggestiva. Scegliere l’hotel giusto fa la differenza, soprattutto se desideri servizi esclusivi e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Tra le strutture di punta spicca la Masseria San Paolo Grande, che per la primavera 2026 propone un soggiorno di 2 notti a 621 euro (311 € a notte). La valutazione è eccezionale: 10/10. Questa masseria è circondata da uliveti e offre una piscina a sfioro con vista sulla campagna ostunese.

Se vuoi confrontare rapidamente le offerte attive, puoi trovare spunti utili su Ostuni In Vacanza, dove sono raccolte 5 offerte principali per la primavera 2026, aggiornate e verificate.

Per chi preferisce un villaggio turistico con servizi per famiglie, il TH Ostuni Village è una scelta sicura: 3 piscine, 3 calette attrezzate e un punteggio di 4.1/5 su oltre 1600 recensioni. Qui le tariffe variano in base al periodo, ma prenotando in anticipo puoi accedere a sconti riservati.

Il prezzo medio di un hotel a Ostuni in primavera è di circa 180 euro a notte nei giorni feriali e 194 euro a notte nei weekend. Questi dati sono utili per impostare il budget e cogliere le promozioni più allettanti, soprattutto per chi cerca soluzioni di fascia media con comfort e posizione centrale.

Palazzo Stunis : boutique hotel nel cuore del centro storico, richiesto per la vista panoramica e le colazioni gourmet. Tariffe a partire da 160 €/notte.

: boutique hotel nel cuore del centro storico, richiesto per la vista panoramica e le colazioni gourmet. Tariffe a partire da 160 €/notte. Ostuni Palace Hotel : struttura 4 stelle con spa e offerte “long weekend” (3 notti con una cena tipica inclusa) a partire da 520 €.

: struttura 4 stelle con spa e offerte “long weekend” (3 notti con una cena tipica inclusa) a partire da 520 €. Masseria Cervarolo: immersa nella campagna, camere in trulli autentici, tariffe da 220 €/notte con colazione biologica.

Molte strutture propongono sconti fino al 20% per prenotazioni anticipate o pacchetti famiglia con bambini gratis fino a 12 anni. Queste promozioni sono visibili solo in alcuni periodi, quindi conviene monitorare i siti ufficiali per cogliere l’occasione.

Hotel di charme e masserie storiche: perché sceglierli

La primavera è il periodo perfetto per soggiornare in una delle storiche masserie di Ostuni, molte delle quali sorgono tra uliveti secolari e offrono esperienze autentiche come degustazioni di olio, tour in bicicletta e cene tipiche sotto le stelle. Le masserie sono ideali per coppie in cerca di relax, ma anche per famiglie grazie agli ampi spazi verdi e alle attività per bambini.

Gli hotel di charme, spesso ricavati da antichi palazzi nobiliari o dimore storiche, offrono ambienti curati nei minimi dettagli, servizi personalizzati e camere con vista spettacolare sulla città o sulla campagna circostante. Scegliere una di queste strutture significa immergersi nell’atmosfera autentica della Puglia, godendo di comfort moderni e di un’ospitalità calorosa.

Case vacanza e B&B: alternative per gruppi e famiglie

Per chi viaggia in gruppo, con amici o con bambini, le case vacanza rappresentano una soluzione pratica ed economica. Nel centro storico di Ostuni si trovano numerosi appartamenti ristrutturati, ideali per vivere la città in autonomia. Nei dintorni sono disponibili ville con piscina privata e giardino, perfette per una vacanza rilassante a contatto con la natura.

I Bed & Breakfast sono la scelta preferita da chi cerca un’atmosfera familiare e consigli preziosi dai gestori. Molti B&B offrono colazioni a base di prodotti locali e organizzano escursioni per i propri ospiti. In primavera le tariffe sono particolarmente vantaggiose, con offerte last minute e sconti sulle prenotazioni di più notti.

Offerte speciali e pacchetti primavera 2026

Pacchetti “Benessere in Masseria” : soggiorno di 2 o 3 notti, accesso a spa e centro benessere, degustazione di vini e olii locali inclusa.

: soggiorno di 2 o 3 notti, accesso a spa e centro benessere, degustazione di vini e olii locali inclusa. Offerte “Family Spring” : bambini gratis o sconto del 50%, attività di animazione e laboratori creativi.

: bambini gratis o sconto del 50%, attività di animazione e laboratori creativi. Pacchetti “Romantic Escape” : camera superior, cena a lume di candela, massaggio di coppia e visita guidata privata della città.

: camera superior, cena a lume di candela, massaggio di coppia e visita guidata privata della città. Offerte “Long Stay”: sconto fino al 25% per soggiorni di 5 notti o più, con benefit extra come la navetta gratuita per la spiaggia.

Consiglio: iscriviti alle newsletter dei principali hotel e masserie della zona per ricevere in anteprima le promozioni esclusive e i codici sconto riservati agli iscritti.

Attività imperdibili a Ostuni in primavera

La primavera è il periodo ideale per vivere Ostuni all’aria aperta. Il clima mite invita ad avventurarsi tra le campagne fiorite e il mare trasparente della costa adriatica.

Tour tra i vicoli e i monumenti

Un must è il tour guidato nel centro storico: partendo da Piazza della Libertà, puoi esplorare la Cattedrale romanico-gotica e i suggestivi scorci sulla Valle d’Itria. Le guide locali spesso includono degustazioni di prodotti tipici durante il percorso.

La Cattedrale di Ostuni : capolavoro architettonico del XV secolo, famosa per il rosone gotico e gli affreschi interni.

: capolavoro architettonico del XV secolo, famosa per il rosone gotico e gli affreschi interni. Museo Civico di Ostuni : ospita reperti archeologici e mostre temporanee dedicate alla storia della città.

: ospita reperti archeologici e mostre temporanee dedicate alla storia della città. Palazzo Vescovile e Chiesa di San Francesco : esempi di architettura barocca pugliese.

: esempi di architettura barocca pugliese. Passeggiata delle Mura: percorso panoramico con vista sui tetti bianchi e sulla campagna circostante.

I walking tour tematici sono ideali per chi vuole scoprire aneddoti e curiosità sulla storia della “Città Bianca”, con tappe dedicate all’arte, alla cultura e alla gastronomia locale.

Escursioni in bicicletta o a cavallo

Gli amanti della natura possono scegliere tra escursioni in bicicletta sugli antichi tratturi oppure passeggiate a cavallo tra ulivi millenari. Diverse agenzie offrono pacchetti con guida, bici elettriche e merenda inclusa.

Bike tour nella Valle d’Itria : itinerari tra Ostuni, Cisternino e Locorotondo, con soste in masserie per degustazioni di olio e vino.

: itinerari tra Ostuni, Cisternino e Locorotondo, con soste in masserie per degustazioni di olio e vino. Trekking nelle gravine : percorsi naturalistici per osservare la flora e la fauna tipiche del territorio pugliese.

: percorsi naturalistici per osservare la flora e la fauna tipiche del territorio pugliese. Passeggiate a cavallo: escursioni adatte anche ai principianti, con cavalli docili e guide esperte.

Consigliato prenotare le escursioni con qualche giorno di anticipo, soprattutto nei weekend o durante i ponti di primavera.

Eventi e mercati di primavera

In primavera Ostuni si anima di eventi: tra aprile e maggio si svolgono fiere agricole, mercatini di artigianato e la Festa di San Biagio, patrono della città. I mercati settimanali sono l’occasione ideale per acquistare olio extravergine, formaggi locali e ceramiche decorate a mano.

Fiera di San Biagio (3 febbraio e rievocazioni in aprile) : processioni, mercatini e spettacoli folkloristici.

: processioni, mercatini e spettacoli folkloristici. Mercato settimanale del sabato : bancarelle di prodotti tipici, abbigliamento e artigianato locale.

: bancarelle di prodotti tipici, abbigliamento e artigianato locale. Festival della Primavera : eventi culturali, laboratori per bambini e concerti all’aperto.

: eventi culturali, laboratori per bambini e concerti all’aperto. Giornate FAI di Primavera: visite guidate a siti solitamente chiusi al pubblico.

Partecipare agli eventi primaverili è il modo migliore per immergersi nella vita quotidiana della città e scoprire le tradizioni locali.

Giornate in spiaggia e riserve naturali

Le prime giornate di sole sono perfette per rilassarsi nelle calette di Torre Pozzella o esplorare la Riserva Naturale di Torre Guaceto, un paradiso per il birdwatching e lo snorkeling.

Torre Pozzella : piccole spiagge sabbiose e scogliere, ideale per picnic e bagni di sole.

: piccole spiagge sabbiose e scogliere, ideale per picnic e bagni di sole. Pilone e Rosa Marina : spiagge attrezzate, perfette per famiglie con bambini.

: spiagge attrezzate, perfette per famiglie con bambini. Riserva di Torre Guaceto: percorsi trekking, visite guidate, centro visite con mostre sulla biodiversità.

Per gli appassionati di sport acquatici, in primavera sono attivi i corsi di kayak, windsurf e snorkeling. Diverse scuole locali organizzano lezioni e noleggio attrezzatura.

Cooking class e degustazioni

Molte masserie organizzano corsi di cucina pugliese: impari a preparare le orecchiette e la focaccia tradizionale, con pranzo finale a base di prodotti locali. Un’esperienza autentica e apprezzata da chi cerca un contatto diretto con la cultura del territorio.

Lezioni di pasta fresca : dalla scelta delle farine alla lavorazione a mano delle tipiche orecchiette.

: dalla scelta delle farine alla lavorazione a mano delle tipiche orecchiette. Degustazioni di olio EVO : tour tra uliveti secolari e assaggi guidati delle diverse varietà di olio extravergine.

: tour tra uliveti secolari e assaggi guidati delle diverse varietà di olio extravergine. Wine tasting: visite a cantine locali con degustazione di vini bianchi e rossi della Valle d’Itria.

Queste attività sono ideali per chi desidera portare a casa un po’ di Puglia, imparando ricette e segreti della cucina regionale.

Esperienze culturali e laboratori per famiglie

Ostuni è una destinazione family-friendly anche grazie alle numerose attività dedicate ai più piccoli: laboratori di ceramica, passeggiate tra gli orti urbani e visite animate nei musei permettono ai bambini di scoprire la storia e le tradizioni divertendosi.

Laboratori di ceramica : crea il tuo souvenir personalizzato guidato da artigiani locali.

: crea il tuo souvenir personalizzato guidato da artigiani locali. Visite teatralizzate : itinerari per famiglie tra leggende e storie della città.

: itinerari per famiglie tra leggende e storie della città. Orti didattici: attività per conoscere le erbe aromatiche e le coltivazioni tipiche pugliesi.

I migliori ristoranti e trattorie a Ostuni

Durante una vacanza a Ostuni, non può mancare la scoperta della cucina tipica nei ristoranti e nelle trattorie del centro storico e delle campagne circostanti.

Dove mangiare in centro

Osteria del Tempo Perso : rinomata per le specialità a base di pesce e i primi della tradizione pugliese. Ambiente suggestivo in un’antica grotta del centro.

: rinomata per le specialità a base di pesce e i primi della tradizione pugliese. Ambiente suggestivo in un’antica grotta del centro. Trattoria Fave e Fogghje : perfetta per chi vuole assaporare piatti contadini come la purea di fave con cicorie selvatiche e le bombette di carne.

: perfetta per chi vuole assaporare piatti contadini come la purea di fave con cicorie selvatiche e le bombette di carne. Ristorante Taverna della Gelosia : cucina creativa che valorizza ingredienti locali. Consigliato per cene romantiche con vista panoramica.

: cucina creativa che valorizza ingredienti locali. Consigliato per cene romantiche con vista panoramica. Al Solito Posto : pizzeria e cucina pugliese, famosa per le pizze con farine locali e i secondi di carne.

: pizzeria e cucina pugliese, famosa per le pizze con farine locali e i secondi di carne. La Locanda del Macellaio: ideale per gli amanti della carne alla brace e delle tagliate di podolica pugliese.

Molti locali propongono menù degustazione da 35 a 50 euro, spesso con calice di vino incluso. Alcune trattorie offrono sconti del 10% per chi prenota online nei mesi di aprile e maggio.

Masserie e agriturismi

Per un’esperienza autentica, scegli una cena in masseria: i piatti sono preparati con le verdure dell’orto e le carni locali. Alcuni agriturismi organizzano serate a tema con musica dal vivo e degustazioni di olii extravergine.

Nei dintorni di Ostuni, le aziende agricole aprono le porte ai visitatori con pranzi rustici a base di prodotti a km zero. Perfetti per scoprire i sapori veri della Puglia.

Masseria Il Frantoio : menù fisso a base di ricette tradizionali, degustazione di olio e prodotti dell’orto.

: menù fisso a base di ricette tradizionali, degustazione di olio e prodotti dell’orto. Masseria Salinola : cucina stagionale, serate di pizzica e laboratori di panificazione.

: cucina stagionale, serate di pizzica e laboratori di panificazione. Tenuta Monacelle: wine tasting e pranzi all’aperto sotto gli ulivi secolari.

Piatti tipici da non perdere

Orecchiette alle cime di rapa

Focaccia barese

Bombette di carne

Friselle con pomodorini e olio EVO

Pesce fresco alla griglia

Dolci tipici pugliesi come la pasticciata e le cartellate

Non dimenticare di abbinare i piatti locali ai vini della Valle d’Itria, come il bianco Locorotondo DOC o il rosso Primitivo.

Risparmiare su trasporti e attrazioni a Ostuni

Organizzare una vacanza economica a Ostuni è possibile grazie a piccoli accorgimenti e offerte dedicate ai viaggiatori primaverili.

Come arrivare e spostarsi

La città è collegata tramite la stazione ferroviaria di Ostuni, con treni regionali da Bari e Brindisi. Dall’aeroporto di Brindisi partono shuttle condivisi, spesso inclusi nei pacchetti di hotel e villaggi.

Molte strutture offrono sconti sul noleggio auto: prenotando insieme al soggiorno puoi ottenere tariffe ridotte fino al 15%. In alternativa, il bike sharing comunale permette di muoversi agilmente nel centro e nelle campagne circostanti.

Navette gratuite per le spiagge offerte da alcuni resort e villaggi.

per le spiagge offerte da alcuni resort e villaggi. Parcheggi convenzionati presso hotel e B&B (chiedere sempre al momento della prenotazione).

presso hotel e B&B (chiedere sempre al momento della prenotazione). Servizi di transfer privati per escursioni nei dintorni (Alberobello, Martina Franca, Cisternino).

Per chi desidera esplorare i dintorni, consigliamo il noleggio di uno scooter o una bicicletta elettrica: pratico, economico e sostenibile.

Pass turistici e ingressi gratuiti

Per visitare i principali musei e palazzi storici, verifica la disponibilità di pass turistici stagionali: spesso includono l’ingresso a più attrazioni con un risparmio fino al 30%. In primavera alcune chiese e siti archeologici aprono le porte gratuitamente durante le giornate FAI o in occasione delle feste patronali.

Ostuni Card : pass turistico con ingressi scontati a musei, visite guidate e degustazioni.

: pass turistico con ingressi scontati a musei, visite guidate e degustazioni. Giornate FAI di Primavera : ingresso gratuito o ridotto a beni storici e artistici.

: ingresso gratuito o ridotto a beni storici e artistici. Settimana dei Musei: iniziative speciali con visite gratuite e laboratori per famiglie.

Molte attrazioni offrono audioguide gratuite tramite app, per visitare la città in autonomia risparmiando su tour organizzati.

Prenota con anticipo e scegli i periodi meno affollati

Se vuoi evitare i costi elevati dell’alta stagione, pianifica la vacanza tra fine marzo e metà maggio. Oltre a trovare prezzi più bassi sugli hotel, potrai vivere Ostuni con maggiore tranquillità e partecipare agli eventi locali senza folla.

Per chi viaggia in gruppo, molte case vacanza e B&B offrono sconti “early booking” e promozioni sui soggiorni settimanali. Spesso la prenotazione diretta consente di ottenere una notte extra gratuita o benefit come la colazione inclusa.

Consigli pratici per risparmiare

Acquista prodotti tipici direttamente dai produttori : olio, vino e formaggi a prezzi più bassi rispetto ai negozi turistici.

: olio, vino e formaggi a prezzi più bassi rispetto ai negozi turistici. Utilizza le app di comparazione prezzi per hotel e ristoranti, che spesso segnalano offerte lampo e last minute.

per hotel e ristoranti, che spesso segnalano offerte lampo e last minute. Valuta il car sharing se arrivi senza auto: ci sono servizi attivi tra Brindisi, Ostuni e le spiagge.

se arrivi senza auto: ci sono servizi attivi tra Brindisi, Ostuni e le spiagge. Approfitta delle offerte pranzo nei ristoranti del centro storico, spesso con menù completi a prezzo fisso.

Escursioni e gite nei dintorni di Ostuni

Ostuni è il punto di partenza ideale per scoprire altre meraviglie della Valle d’Itria e della Puglia centrale. In primavera, il paesaggio si tinge di verde e i borghi circostanti sono meno affollati.

Alberobello : il paese dei trulli, Patrimonio UNESCO, a soli 40 minuti di auto.

: il paese dei trulli, Patrimonio UNESCO, a soli 40 minuti di auto. Locorotondo e Cisternino : borghi bianchi famosi per i vicoli fioriti e le osterie tipiche.

: borghi bianchi famosi per i vicoli fioriti e le osterie tipiche. Martina Franca : città barocca con palazzi storici e festival musicali primaverili.

: città barocca con palazzi storici e festival musicali primaverili. Grotte di Castellana : spettacolari cavità sotterranee visitabili con tour guidati.

: spettacolari cavità sotterranee visitabili con tour guidati. Polignano a Mare e Monopoli : per una giornata tra mare cristallino, scogliere e passeggiate sul lungomare.

: per una giornata tra mare cristallino, scogliere e passeggiate sul lungomare. Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere: percorsi trekking, birdwatching e visite in masseria.

Molte agenzie locali organizzano escursioni di gruppo con transfer incluso e guide multilingue, ideali per chi non vuole preoccuparsi degli spostamenti.

Consigli finali per una vacanza perfetta a Ostuni

La primavera è il periodo più suggestivo per scoprire Ostuni: il clima mite, i colori della campagna e le offerte dedicate ai viaggiatori rendono questa destinazione ideale per chi cerca relax, cultura e buon cibo.

Prenota con anticipo per assicurarti le migliori strutture e le offerte più convenienti.

per assicurarti le migliori strutture e le offerte più convenienti. Chiedi sempre informazioni sugli eventi locali al personale dell’hotel o presso l’ufficio turistico: potresti scoprire sagre, concerti e mostre temporanee.

al personale dell’hotel o presso l’ufficio turistico: potresti scoprire sagre, concerti e mostre temporanee. Viaggia leggero : in primavera bastano abiti comodi, un maglioncino per la sera e scarpe adatte per camminare tra i vicoli o nelle campagne.

: in primavera bastano abiti comodi, un maglioncino per la sera e scarpe adatte per camminare tra i vicoli o nelle campagne. Assapora la lentezza : Ostuni è perfetta per chi ama prendersi il proprio tempo tra una passeggiata, un pranzo all’aperto e una visita culturale.

: Ostuni è perfetta per chi ama prendersi il proprio tempo tra una passeggiata, un pranzo all’aperto e una visita culturale. Porta a casa un souvenir autentico: una bottiglia di olio EVO, una ceramica artigianale o un vino locale sono i ricordi migliori di una vacanza in Puglia.

Pianifica con anticipo, confronta le offerte attive e lasciati ispirare dalle esperienze autentiche che solo la Puglia sa regalare. Ostuni ti aspetta con le sue stradine bianche, i sapori genuini e un’accoglienza che sa di casa.