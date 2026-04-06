Affari Pensioni di reversibilità 2026: ecco i nuovi importi e chi può richiederle

Le pensioni di reversibilità nel 2026 presentano nuovi importi e criteri di accesso. In questo articolo, si chiarirà chi ha diritto a richiederle e quali sono le novità introdotte dalla legge per quest’anno, fornendo dati precisi e utili per i potenziali beneficiari.

Quali sono i nuovi importi delle pensioni di reversibilità nel 2026?

Nel 2026 gli importi delle pensioni di reversibilità sono stati aggiornati per tenere conto sia dell’inflazione sia delle nuove soglie reddituali. L’assegno base per il coniuge superstite parte da circa 600 euro mensili, con un incremento medio del 2,8% rispetto al 2025. Questa percentuale di aumento si applica anche agli assegni previsti per i figli e gli altri aventi diritto.

L’importo effettivo varia in base al numero di beneficiari e al reddito del nucleo familiare. Ad esempio:

Coniuge solo: 60% della pensione che spettava al defunto.

Coniuge e un figlio: 80%.

Coniuge e due o più figli: 100%.

Per chi ha redditi superiori a 21.985 euro annui, l’importo può essere ridotto secondo tre scaglioni: del 25%, 40% o 50%. Le soglie sono state riviste al rialzo di circa 600 euro rispetto al 2025.

Chi ha diritto a richiedere le pensioni di reversibilità nel 2026?

I beneficiari delle pensioni di reversibilità nel 2026 restano principalmente il coniuge superstite, i figli minorenni o studenti, e in alcuni casi genitori o fratelli del deceduto. Per i figli, il diritto sussiste fino ai 18 anni, o fino a 26 anni se studenti universitari senza reddito proprio.

Le convivenze di fatto e le unioni civili sono equiparate al matrimonio: quindi anche il partner superstite ha pieno diritto all’assegno. Restano esclusi gli ex coniugi che hanno perso il diritto all’assegno di mantenimento.

Tra i requisiti per pensioni di reversibilità nel 2026, oltre al legame familiare, c’è anche la verifica che il deceduto avesse almeno 15 anni di contributi (o 5, di cui 3 nell’ultimo quinquennio) per le forme di pensione ordinaria.

Quali sono le novità legislative sulle pensioni di reversibilità per il 2026?

Il legislatore ha introdotto alcune novità sulle pensioni di reversibilità 2026 per rendere più inclusivo l’accesso e aggiornare i limiti reddituali. La principale modifica riguarda l’aumento delle soglie di reddito per la riduzione dell’assegno: da gennaio 2026, gli scaglioni sono stati adeguati all’inflazione, favorendo chi ha redditi medio-bassi.

Un’altra novità è l’estensione del beneficio ai figli maggiorenni disabili senza limiti di età, purché risultino a carico del defunto. Inoltre, sono state semplificate le procedure per l’accertamento del requisito di convivenza per i partner di fatto.

Le nuove istruzioni INPS per il 2026 permettono la domanda anche tramite identità digitale SPID o CIE, senza necessità di recarsi agli sportelli.

Come fare domanda per le pensioni di reversibilità nel 2026?

Per richiedere la reversibilità nel 2026, si utilizza il portale telematico INPS. Dopo l’accesso con SPID, CIE o CNS, compili la domanda online inserendo i dati anagrafici dei beneficiari e i riferimenti della pensione del defunto.

Documenti necessari:

Certificato di morte.

Stato di famiglia aggiornato.

Eventuale attestazione di invalidità per figli maggiorenni.

Documentazione sui redditi per la verifica delle soglie.

I termini per inoltrare la domanda sono di 12 mesi dal decesso per ottenere il pagamento anche degli arretrati. Oltre questo periodo, si perde il diritto agli arretrati ma non quello all’assegno futuro.

Cosa cambia rispetto agli anni precedenti per le pensioni di reversibilità?

Rispetto al 2025, le pensioni di reversibilità 2026 presentano due cambiamenti chiave: importi leggermente più alti e criteri di accesso più flessibili, in particolare per i figli disabili e per le nuove forme di famiglia.

Le nuove soglie di reddito riducono il rischio di decurtazione dell’assegno per i nuclei con redditi medio-bassi. Lo snellimento delle procedure digitali velocizza l’iter, permettendo di ricevere la prima erogazione entro 60 giorni dalla domanda se la documentazione è completa.

Chi può richiedere pensioni di reversibilità nel 2026 trova un quadro normativo più accessibile, con meno ostacoli burocratici e maggiori tutele per le famiglie non tradizionali.

Riepilogo delle principali novità 2026

Aumento del 2,8% degli importi medi.

Nuovi scaglioni di reddito più favorevoli.

Estensione ai partner di fatto e ai figli disabili maggiorenni.

Domanda semplificata tramite identità digitale.

Se rientri tra i potenziali beneficiari, verifica i requisiti e, se necessario, raccogli subito la documentazione. Così potrai presentare la domanda nei termini previsti e accedere agli importi aggiornati delle pensioni di reversibilità 2026 con maggiore rapidità e consapevolezza.