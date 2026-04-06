Animali Il trucco per far smettere il gatto di graffiare il divano: funziona subito

Se anche tu ti ritrovi spesso a osservare il tuo gatto mentre si accanisce sulle superfici del divano, non sei solo: il 70% dei proprietari di felini segnala problemi di graffi sui mobili, in particolare sui divani. Il comportamento felino legato al graffiare non è solo questione di marcare il territorio, ma risponde anche a necessità fisiche e psicologiche. Tuttavia, esiste un trucco efficace per far smettere il gatto di graffiare il divano, che può funzionare rapidamente e senza stress per nessuno.

Quali sono le cause del graffiare del gatto?

Prima di passare alla soluzione, è utile capire perché il gatto sceglie proprio il divano per farsi le unghie. Graffiare è un comportamento naturale: serve a rimuovere la parte morta delle unghie, distendersi, marcare il territorio e anche a rilasciare stress. I gatti scelgono spesso superfici verticali e ben visibili perché vogliono lasciare un segno olfattivo e visivo.

Il divano, morbido e all’altezza perfetta, si trasforma così nella vittima ideale. Se il tuo gatto si accanisce sempre nello stesso punto, è perché sente che quello è il suo spazio. A volte, il comportamento peggiora in momenti di noia o cambiamenti in casa.

Come utilizzare il trucco per dissuadere il gatto dal graffiare

Ecco il trucco che puoi applicare subito: posiziona un graffiatoio verticale, preferibilmente in sisal, esattamente accanto al punto del divano più colpito. Subito dopo, rendi la superficie del divano meno interessante applicando un nastro biadesivo trasparente o fogli protettivi adesivi: i gatti odiano la sensazione appiccicosa sotto le zampe.

Per aumentare l’efficacia, spruzza un repellente per gatti, a base di agrumi o altre essenze sgradite ai felini, solo sulla zona interessata. In alternativa, puoi strofinare la buccia di agrumi sul tessuto. Questo metodo, testato da moltissimi proprietari, offre risultati visibili in una settimana: il gatto inizia a preferire il graffiatoio e abbandona il divano.

Posiziona il graffiatoio in evidenza e assicurati che sia stabile.

Rendi la zona del divano sgradevole al tatto e all’olfatto.

Premia il gatto quando usa il graffiatoio (una carezza o un piccolo snack).

Quali materiali e prodotti possono aiutare a proteggere il divano?

Per proteggere il divano dai graffi, puoi affidarti a più soluzioni, anche combinate tra loro. Oltre al nastro biadesivo, esistono copridivano specifici in tessuti anti-graffio o pannelli in plastica trasparente che si applicano sulle zone più a rischio. Questi materiali sono facili da togliere e non rovinano l’estetica del soggiorno.

Gli spray repellenti per gatti, disponibili in commercio, sfruttano odori naturali sgraditi ai felini ma innocui per persone e animali. Alcuni preferiscono soluzioni fai-da-te: una miscela di acqua e aceto oppure acqua e qualche goccia di olio essenziale di limone spruzzata sulle superfici può aiutare a dissuadere il gatto dai graffi sul divano.

Nastro biadesivo trasparente Copridivano anti-graffio Pannelli protettivi rimovibili Spray repellenti naturali Soluzioni casalinghe a base di agrumi o aceto

La scelta del materiale giusto può fare la differenza: con qualche accorgimento puoi salvaguardare il divano senza stressare il tuo gatto.

Come creare un ambiente alternativo per il graffio

Per far smettere il gatto di graffiare il divano in modo definitivo, è necessario offrirgli alternative adeguate. I graffiatoi sono la soluzione più semplice: scegli modelli solidi, in sisal o cartone pressato, e posizionali nelle zone di passaggio o vicino ai punti preferiti del micio.

Se il tuo gatto ama graffiare superfici orizzontali, esistono tappetini appositi. In alternativa, puoi creare un percorso di gioco con mensole e tiragraffi a più livelli per stimolarlo anche mentalmente. L’aggiunta di erba gatta (catnip) sul graffiatoio può rendere l’oggetto ancora più attraente.

Scegli il graffiatoio in base alle abitudini del gatto (verticale, orizzontale, inclinato).

Sposta gradualmente il graffiatoio, allontanandolo dal divano, una volta che il gatto lo utilizza con costanza.

Rinforza il comportamento positivo: ogni volta che il gatto usa il graffiatoio, premialo con una coccola o un bocconcino.

Ricordati che i gatti amano graffiare subito dopo il sonno: posiziona il graffiatoio vicino alle loro aree di riposo per aumentarne l’utilizzo.

Quali errori evitare quando si cerca di fermare il gatto dal graffiare?

Molti commettono l’errore di sgridare o punire il gatto per i graffi sul divano. Questa strategia non funziona e può anzi aumentare lo stress, peggiorando il comportamento. Mai ricorrere a spruzzi d’acqua, urla o punizioni fisiche: il gatto non associa il rimprovero al graffiare e potrebbe solo diventare più diffidente.

Un altro errore comune è dimenticare di sostituire i graffiatoi usurati: se il micio li trova poco stabili o già troppo consumati, tornerà a graffiare il divano. Non aspettarti risultati immediati senza costanza: il trucco per dissuadere il gatto dai graffi sul divano funziona, ma va applicato con pazienza e senza interruzioni.

Non eliminare tutte le alternative al graffio.

Evita prodotti chimici troppo aggressivi che potrebbero nuocere alla salute del gatto.

Non cambiare spesso la posizione dei graffiatoi appena il gatto inizia a usarli.

Seguendo questi suggerimenti, puoi davvero risolvere il problema dei graffi sul divano. Con il giusto metodo, il tuo gatto imparerà a rispettare i mobili e a canalizzare il suo istinto su superfici più adatte. Bastano pochi giorni di applicazione costante per vedere i primi cambiamenti e ritrovare un ambiente ordinato e sereno per te e il tuo amico felino.