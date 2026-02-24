blind__el_ma___soniko fidanzata: è fidanzato? Con chi sta

Blind, noto rapper e protagonista di X Factor 2020, non sembra avere una relazione ufficiale al momento. Tuttavia, i rumors su una possibile relazione con El Ma, giovane cantante bulgara, stanno iniziando a circolare tra i fan e i media. Le voci di un legame tra i due artisti sono amplificate dalla loro recente collaborazione musicale nel brano “Nei miei DM”, che ha catturato l’attenzione del pubblico.

El Ma, solo 18 anni e già avviata a una carriera fulminante nella musica, è emersa come una figura promettente grazie anche alla sua partecipazione a X Factor Italia 2024. Sebbene non ci siano conferme ufficiali sulle loro attuali interazioni romantiche, i due giovani artisti stanno vivendo un momento di grande visibilità insieme, e questo ha portato i fan a sperare in un possibile flirt.

Chi sono Blind ed El Ma

Blind, il cui vero nome è Franco Popi Rujan, è nato a Perugia nel 2000 e ha conquistato il cuore degli italiani con il suo stile musicale che mescola rap e pop. Grazie a brani come “Cuore Nero” e la sua partecipazione a Sanremo 2026 con “Nei miei DM”, la sua carriera ha preso il volo, portandolo a diventare uno dei rapper più seguiti della sua generazione.

Dall’altra parte, El Ma, il cui vero nome è Elmira Marinova, è una giovane artista che ha iniziato a cantare da bambina. Il suo primo singolo, “Give It to Me,” è stato pubblicato quando aveva solo 15 anni nel 2022. Con un fascino innato e una voce potente, El Ma ha già lavorato a diversi progetti musicali e ha impressionato il pubblico con le sue esibizioni.

Gossip e voci sulla relazione

Recentemente, diverse fonti di gossip hanno iniziato a speculare su una possibile relazione tra Blind ed El Ma, spinti dalla loro chimica sul palco e dalla collaborazione nel singolo “Nei miei DM”. I fan hanno notato gesti affettuosi durante le performance e scatti ravvicinati sui social media che hanno alimentato ulteriormente le voci. Tuttavia, al momento, entrambi gli artisti non hanno confermato nulla riguardo a una loro relazione sentimentale, mantenendo un certo riserbo sulla loro vita privata.

Le aspettative su di loro sono alte, non solo per quanto riguarda la loro amicizia, ma anche per le loro carriere separatamente. Blind ed El Ma rappresentano due generazioni della musica italiana che si intrecciano e sta a vedere come si svilupperanno, sia personalmente che artisticamente.

Sanremo 2026: una grande opportunità

Entrambi gli artisti sono attesi sul palco di Sanremo 2026, dove si esibiranno tra le Nuove Proposte con il brano “Nei miei DM”. Le aspettative sono elevate e i fan sono ansiosi di vedere come si comporteranno dal vivo. La canzone, descritta come un mix di pop e dance, ha già suscitato interesse e curiosità nei preparativi per il festival. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per Blind ed El Ma di consolidare la loro presenza nel panorama musicale italiano.