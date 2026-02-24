campionesse_olimpiche_arianna_fontana__francesca_lollobrigida__lisa_vittozzi fidanzata: è fidanzato? Con chi sta

Lisa Vittozzi, l’atleta di biathlon proveniente da Sappada, è attualmente fidanzata con Davide Graz. La coppia sta insieme da diversi anni e si sono conosciuti durante un evento sportivo, dove hanno subito trovato una forte affinità. Le foto e i momenti condivisi sui social dimostrano il loro legame, che è cresciuto nel tempo e ha attirato l’attenzione dei fan. Recentemente sono stati avvistati insieme durante una gara, suscitando interesse tra i giornalisti di gossip.

Lisa, 31 anni, è una delle atlete più promettenti del panorama sportivo italiano, avendo iniziato la sua carriera nel biathlon nel 2008. Negli ultimi anni, ha accumulato numerosi successi, e la sua relazione con Davide sembra darle ulteriore motivazione. I due sono stati visti insieme anche in occasioni pubbliche, dimostrando una forte complicità che ha affascinato i loro follower.

Il percorso di Lisa Vittozzi

Oltre alla sua vita sentimentale, Lisa ha un impressionante curriculum sportivo. È stata protagonista in diverse competizioni, portando a casa medaglie e riconoscimenti. La sua determinazione e passione per il biathlon l’hanno portata a diventare un simbolo per i giovani atleti italiani. Attualmente, la sua carriera è in forte ascesa, e i suoi fan non possono fare a meno di seguirne i progressi, anche sui social, dove spesso condivide aggiornamenti e momenti della sua vita quotidiana.

Dalla vita privata alla carriera

Lisa ha mantenuto un profilo relativamente riservato riguardo la sua vita personale, ma è chiaro che la sua relazione con Davide Graz la rende felice e motivata. I racconti sui loro incontri e il modo in cui si supportano a vicenda nel mondo dello sport hanno reso la loro storia d’amore ancor più affascinante per il pubblico.

Sanremo 2026: Un palco straordinario per le atlete

Nel 2026, Lisa Vittozzi sarà presente al Festival di Sanremo, dove condividerà il palco con altre due celebri atlete, Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida. L’evento, dedicato alla celebrazione delle Olimpiadi di Milano Cortina, promette di essere un momento unico per onorare il talento e la dedizione delle atlete italiane. Le tre saranno ospiti speciali, e ci si aspetta una performance emozionante che legherà sport e musica, dimostrando come l’arte e il talento sportivo possano intrecciarsi in modo straordinario.