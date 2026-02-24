Chiello fidanzata: è fidanzato? Con chi sta

Chiello, il giovane artista originario di Venosa, è attualmente single. Nonostante i numerosi successi e la crescente popolarità, in questo momento non ha una relazione sentimentale ufficiale. Al centro dell’attenzione per la sua musica avanguardistica e il suo stile distintivo, sembra che il giovane ventiseienne voglia mantenere un focus prioritario sulla sua carriera piuttosto che sulla vita amorosa.

Sebbene Chiello non stia frequentando qualcuno, è stato oggetto di gossip e speculazioni riguardo a potenziali fidanzate. Tuttavia, fino ad ora, nulla di confermato è emerso. La sua vita privata è rimasta piuttosto riservata, mantenendo la sua attenzione concentrata sulla musica e sulla propria crescita artistica.

Un Artista in Crescita

Rocco Modello, noto al pubblico come Chiello, ha iniziato la sua carriera nel 2017 con la fondazione del collettivo musicale FSK Satellite. Da allora, ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo nel panorama musicale italiano, mescolando generi come trap, indie pop, rock alternativo e cantautorato. I suoi album, come “Oceano Paradiso” e “Mela Marcia”, hanno riscosso un enorme successo, accumulando milioni di stream e guadagnando premi prestigiosi, tra cui diverse certificazioni di platino.

Il Suo Percorso Musicale

Chiello ha conquistato la scena musicale con singoli di successo come “Quanto ti vorrei” e “Cancelli di mezzanotte”, collaborando con artisti noti tra cui Mace, Rkomi e Mahmood. Il suo stile unico trae influenze da una vasta gamma di artisti, spaziando da Fabri Fibra e XXXTentacion a Luigi Tenco e Piero Ciampi, rappresentando una generazione di giovani artisti senza confini stilistici definiti.

Le Aspettative per Sanremo 2026

Nel panorama musicale attuale, Chiello sta preparando il suo debutto come artista in gara al Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Ti penso sempre”, co-scritta con Tommaso Ottomano. Si tratta di una ballad rock alternativo che promette di risuonare con il pubblico grazie a tematiche intime e profonde, caratterizzando l’amore anche dopo la sua fine. Questo atteso esordio giunge dopo anni di crescita e innovazione artistica, e molti sperano che Chiello possa sorprendere con la sua performance, che unisce fragilità emotiva e scrittura diretta. L’artista ha dichiarato di sperare di arrivare ultimo, citando un desiderio di riportare Morgan sul palco dell’Ariston, ma la sua determinazione e il talento lo rendono sicuramente un concorrente da tenere d’occhio.